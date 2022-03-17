باشاغا : لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام والصراعات

طرابلس 17 مارس 2022م ( وال ) – رحب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أمس الأربعاء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال باشاغا – في بيان نشرته الصفحة الرسمية لحكومته بموقع فيسبوك اليوم الخميس – إن جميع الكلمات أكدت جميعها على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا، تحقيقيًا لآمال أكثر من مليوني ناخب، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1، وبرلين 2، وباريس.

وأكد البيان على أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تُجرى في ظل الانقسام والصراعات، مشددًا على أن أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية، دون أخرى قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين. (وال)

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