سفير الإمارات يؤكد لـ “ويليامز” دعم بلاده لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

تونس17 مارس 2022 (وال)- جدّد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا محمد الشامسي اليوم الخميس، دعم بلاده لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت السفارة الإماراتية – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن السفير محمد الشامسي التقى اليوم في تونس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وجرى تبادل وجهات النظر في التطورات في الشأن الليبي ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

من جانبها، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب عن دعمه للجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة، للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات. (وال)

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