باشاغا يبحث آخر الأوضاع الحالية في ليبيا مع أمين عام الأمم المتحدة

تونس 17 مارس 2022 (وال)- تلقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

وقال باشاغا – في تغريدة على حسابه بموقع تويتر – إن الاتصال تناول الأوضاع الحالية في ليبيا، وأكدت خلاله أن الهدف الرئيسي للحكومة وهو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أن الأمين العام أنطونيو غوتيرش أكد ضرورة حفظ الاستقرار في ليبيا، مشيدا بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها.

وشدد الجانبان على ضرورة التعاون مع البعثة الأممية للدعم ومستشارة الأمين العام ستيفاني ويليامز خلال الفترة القادمة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك -في بيان صحفي اليوم – أن الجانبين ناقشا آخر التطورات في ليبيا، مشيراً إلى أن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا، الذي يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي.

وبحسب دوجاريك؛ فقد شدد غوتيريش على ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض، مع التأكيد على رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية. (وال)

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