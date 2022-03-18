رئيس المجلس الرئاسي يؤكد ضرورة الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

طرابلس 17 مارس 2022 (وال) – رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة سُبل التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل للأزمة الليبية.

طرابلس 17 مارس 2022 م (وال) – ناقش رئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي، اليوم الخميس مع عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة مستجدات العملية السياسية، وجهود المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في البلاد.

واستعرض اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، تلبيةً لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسمائهم في قوائم الناخبين.

كما بحث اللقاء سُبل التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات باعتبارها الحل للأزمة.

وأعلن أعضاء مجلس الدولة دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي ودعم مبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

ومن جانبه شدد رئيس المجلس الرئاسي ، على المضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المصالحة بمبدأ الحوار بعيداً عن المغالبة، مؤكداً على ضرورة الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

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