بايدن سيحذر نظيره الصيني من دعم روسيا

يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بعد ظهر الجمعة، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين، وفق ما أفاد به بيان للبيت الأبيض.

أشار البيان إلى أن الزعيمين سيبحثان في الاتصال؛ إدارة المنافسة بين البلدين والحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن الرئيس بايدن سيوضح لنظيره الصيني أن بكين ستتحمل مسؤولية أي إجراءات تتخذها لدعم روسيا في حربها على أوكرانيا، مشددًا على أن واشنطن لن تتردد في تحميلها التكاليف.

وفي الوقت الذي امتنعت فيه الصين عن إدانة التحرك الروسي في أوكرانيا أو وصفه بأنه غزو؛ أكدت أنها تعترف بسيادة أوكرانيا، لكنها تدرك المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا، داعيةً إلى معالجتها.

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