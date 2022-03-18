السودان.. تجدد الاحتجاجات على وقع ارتفاع يومي للأسعار

تجددت الاحتجاجات في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، الخميس، رفضًا للانقلاب العسكري، مدفوعة أيضا بالارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والوقود والخبز، مما ينذر بكارثة إنسانية فاقمها تعليق مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية من الدول الغربية بعد الانقلاب.

أدى تراجع العملة المحلية، التي فقدت ربع قيمتها؛ إلى ارتفاع يومي في أسعار الأغذية والسلع الحيوية، ما أعطى الاحتجاجات زخمًا إضافيًا، وسط تحذيرات من مسؤول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ما يقرب من نصف سكان السودان باتوا يعانون من جوع شديد وهو ضعف تقدير العام الماضي.

وأفاد شهود أن التظاهرات كانت الثالثة والأكبر خلال أسبوع، فيما وصلت مجموعات من المحتجين إلى مسافة أربعمائة متر من القصر الرئاسي متحدية إطلاقًا كثيفًا للغاز المسيل للدموع.

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