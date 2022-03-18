ليبيا نيوز

الفريق الطبي لمركز مكافحة الامراض يقوم بكشوفات طبية على الفم والاسنان لطلبات مدرسة بن منجل بطرابلس المركز .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 مارس 2022 م ( وال )  قام الفريق الطبي لمركز مكافحة الامراض  بزيارة مدرسة شهداء ابو منجل للتعليم الأساسي ( طرابلس المركز ) للبنات  ،حيث تم الكشف على أسنان الطلبات داخل المدرسة وإحالة الحالات إلى المراكز المُتخصصة ،ضمن البرنامج الوقائي لصحَّة الفم والأسنان الذي اِنطلق الأسبوع الماضي ،

   وقام الفريق الطبي   خلال الحملة التي انطلقت تحت شعار ( توعية  – كشف  – علاج )  بإعطاء محاضرات توعوية للطلبات حول صحة الفم والاسنان    وكيفية الحفاظ على  صحَّة الفم والطريقة الصحيحة لتنْظيف الأسنان ، وإستعمال فرشاة الأسنان بالطريقة السليمة

وتناول الاطباء بالشرح  الصحة السنية وكيفية المحافظة على نظافة الاسنان واللثة  .

 وتأتي هذه الكشوفات الطبية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوقائي الذي جاء بالمُشاركة والتعاونّ بين المركز الوطَني ووزارة التربية والتعليم للكشف على طلبة جميع المدارس 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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