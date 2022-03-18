الفريق الطبي لمركز مكافحة الامراض يقوم بكشوفات طبية على الفم والاسنان لطلبات مدرسة بن منجل بطرابلس المركز .

طرابلس 18 مارس 2022 م ( وال ) قام الفريق الطبي لمركز مكافحة الامراض بزيارة مدرسة شهداء ابو منجل للتعليم الأساسي ( طرابلس المركز ) للبنات ،حيث تم الكشف على أسنان الطلبات داخل المدرسة وإحالة الحالات إلى المراكز المُتخصصة ،ضمن البرنامج الوقائي لصحَّة الفم والأسنان الذي اِنطلق الأسبوع الماضي ،

وقام الفريق الطبي خلال الحملة التي انطلقت تحت شعار ( توعية – كشف – علاج ) بإعطاء محاضرات توعوية للطلبات حول صحة الفم والاسنان وكيفية الحفاظ على صحَّة الفم والطريقة الصحيحة لتنْظيف الأسنان ، وإستعمال فرشاة الأسنان بالطريقة السليمة

وتناول الاطباء بالشرح الصحة السنية وكيفية المحافظة على نظافة الاسنان واللثة .

وتأتي هذه الكشوفات الطبية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوقائي الذي جاء بالمُشاركة والتعاونّ بين المركز الوطَني ووزارة التربية والتعليم للكشف على طلبة جميع المدارس