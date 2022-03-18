ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين جراء الحرب الروسية على أوكرانيا

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، أنه سجل سقوط 2032 ضحية، منذ بدء الحرب في أوكرانيا، بينهم 780 قتيلاً وألف و252 مصابًا، فيما تتواصل الاتهامات الأوكرانية لروسيا باستهداف المدارس والمستشفيات والمنشآت الثقافية.

من جانبها، الأمم المتحدة أشارت إلى أن 3 ملايين و200 ألف مدني، أغلبهم من النساء والأطفال، فروا حتى الآن من أوكرانيا إلى دول الجوار.

ولفتت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إلى انخفاض وتيرة إجلاء المدنيين بسبب تعنت الجانب الروسي أمام السماح بخروج المدنيين من المدن المحاصرة.

وأشارت إلى إجلاء نحو 3810 أشخاص عبر ممرات إنسانية، الخميس، وهو عدد أقل بكثير من اليوم السابق.

ونوهت منظمة الصحة العالمية بأنها تحققت من 43 هجومًا على منشآت الرعاية الصحية في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات.

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