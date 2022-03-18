استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. ولا حل يلوح في الأفق

تواصلت، لليوم الرابع على التوالي، محادثات بين مفاوضين أوكرانيين وروس عبر الفيديو، لم تسفر بعد عن التوصل لاتفاق.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن وفد بلاده يبذل جهودًا جبارة لإنجاحها مقابل تقاعس ومماطلة من الجانب الأوكراني، بحسب تعبيره.

وفيما تقول موسكو إن المحادثات اقتربت من التوافق على صيغة تبقي أوكرانيا على الحياد وهو أحد مطالبها الرئيسة؛ أكد المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، أن المفاوضات معقدة، مشيرًا إلى أن مواقف الطرفين مختلفة.

وشدد على عدم المساس بقضايا محورية بالنسبة لأوكرانيا، التي كررت مرارًا أنها مستعدة للتفاوض لإنهاء الحرب لكنها لن تستسلم أو تقبل الإنذارات الروسية، أو مطالبها فيما يخص الاحتفاظ بالسيادة على المناطق التي احتلتها قوات روسية وقوات انفصالية منذ 2014.

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