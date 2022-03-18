طقس منخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

طرابلس 18 مارس 2022 م ( وال ) نشر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 18/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

جاء فيها ” ( منخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم الجمعة على اغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (20 – 26)مْ، وتسجل على مناطق الوسط والجنوب ما بين (25-30)مْ وتصل درجات الحرارة على غات إلى (33)مْ،

وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد على مناطق الشمال والوسط.

= من المتوقع ان تتكاثر السحب على بعض مناطق غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر وتكون الفرصة افضل على الشمال الغربي يوم الأحد.

وتشمل احتمالية سقوط الأمطار من بعد ظهر هذا اليوم بعض مناطق الخليج- بنغازي والجبل الأخضر.