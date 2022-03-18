الكرملين يكشف سبب اختفاء بوتين أثناء خطابه التلفزيوني

تفاجآ آلاف الروس الذين كانوا يتابعون خطاب الرئيس فلاديمير بوتين، باختفاء صورته عن شاشة التلفاز بشكلٍ مفاجئ.

وكان الرئيس الروسي يلقي خطاباً في عرض موسيقي كبير في موسكو، بمناسبة ذكرى ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية أمام عشرات الآلاف من الأشخاص، يتحدث فيه عن بطولات الجنود الروس في أوكرانيا، قبل أن يفاجأ الجميع بانقطاع الخطاب وبث قناة روسيا اليوم الناقلة له مشاهد أخرى من الحدث وأغاني وطنية.

وبعد ربع ساعة من الانقطاع، أعادت المحطة بث خطاب فلاديمير بوتين كاملاً.

يُذكر أنّ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيكسوف، برر انقطاع البث بحدوث عطل تقني في الخادم.

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