طرابلس 18 مارس 2022 م ( وال ) نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 18–03–2022م والصادرة عن مركز الارصاد الجوية
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ملخص عام :
منخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وتكاثر للسحب من حين لآخر مع إحتمال سقوط رخات متفرقة من المطر.
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رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
= السماء غائمة جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الأحد.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول إلى شمالية شرقية يوم الأحد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 26) مْ, وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد.
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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
= السماء قليلة السحب تتكاثر بعد ظهر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج وبنغازي وتمتد إلى الجبل الأخضر يوم الغد.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة خاصة على الخليج- إجدابيا وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25) مْ ولا تتجاوز (18) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق, وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد.
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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
= السماء غائمة جزئيا تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30 – 34) مْ ولا تتجاوز (28) مْ على غدامس- الحمادة والجفرة وتسجل انخفاض بداية من مساء يوم الغد.
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الكفرة- السرير- تازربو:-
= السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24 – 27) مْ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.
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مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الجمعة الساعة(19:16)
شروق الشمس ليوم الغد السبت سيكون على تمام الساعة (07:12)
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