طرابلس 18 مارس 2022 م ( وال ) نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 18–03–2022م والصادرة عن مركز الارصاد الجوية

***********************************************************************

ملخص عام :

منخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وتكاثر للسحب من حين لآخر مع إحتمال سقوط رخات متفرقة من المطر.

***********************************************************************

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

= السماء غائمة جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الأحد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول إلى شمالية شرقية يوم الأحد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 26) مْ, وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد.

***********************************************************************

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

= السماء قليلة السحب تتكاثر بعد ظهر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج وبنغازي وتمتد إلى الجبل الأخضر يوم الغد.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة خاصة على الخليج- إجدابيا وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25) مْ ولا تتجاوز (18) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق, وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد.

***********************************************************************

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

= السماء غائمة جزئيا تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30 – 34) مْ ولا تتجاوز (28) مْ على غدامس- الحمادة والجفرة وتسجل انخفاض بداية من مساء يوم الغد.

***********************************************************************

الكفرة- السرير- تازربو:-

= السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24 – 27) مْ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

***********************************************************************

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الجمعة الساعة(19:16)

شروق الشمس ليوم الغد السبت سيكون على تمام الساعة (07:12)