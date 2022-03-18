المركز الوطني للصحة الحيوانية يقوم بتجهيز وتفعيل المختبر البيطري بنغازي

طرابلس 18 مارس 2022 م ( وال ) اتفقت لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية مع لجنة ادارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي بنغازي على تجهيز جزء من المختبرات التابعة للمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي بمنطقة بوعطني ضمن الجهود المشتركة لحماية الثروة الحيوانية من الامراض والحد من انتشار الامراض العابرة للحدود .

وجاء الاتفاق ضمن استراتيجية المركز لرفع القدرة التشخيصية للأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة، والذى تهدف الى تفعيل شبكة المختبرات على كامل الوطن .

وتضمن الاتفاق على تجهيز جزء من المختبرات التابعة للمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي بمنطقة بوعطنى والبدء فى تفعيل المختبرات البيطرية بنغازى وتجهيزه بالمعدات ومستلزمات العمل والمباشرة فى برامج التدريب للعاملين بالمختبر .