شـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الجمعة .

طرابلس 18 مارس 2022 م ( وال ) نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الجمعة الموافق 2022/03/18م اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

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التحذير: ريح شرقي الى شلوق نشط إلى قوي على الساحل الممتد من زواره الى الخليج وبراني على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (25 – 35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (2.50 – 5.00) متر على طول الساحل.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء قليلة السحب تتكاثر السحب بداية من مساء اليوم على المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد.

•الريح شرقي الى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (10 – 35) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25 – 3.50) متر يصل يوم الغد إلى (5.00) متر.

•البحر قليل الاضطراب الى شديد الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

•الرؤيـة متوسطة الى منخفضة بسبب اضطراب البحر.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

• تكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

•ريح شرقي الى براني سـرعته تتراوح ما بين (10 – 30) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 3.00) متر يصل يوم الغد إلى (3.50) متر.

•البحر خفيف الموج الى مضطرب.

•حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

•الرؤيـة متوسطة الى منخفضة بسبب اضطراب البحر وسقوط الامطار.

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شرش = شمالية غربية ، براني = شمالية شرقية

باش = جنوبية غربية ، شلوق = جنوبية شرقية