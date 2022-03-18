الرئيس الصيني لبايدن: الأحداث في أوكرانيا لا تصب في مصلحة أحد

أجرى الرئيس الأميركي “جو بايدن” -بعد ظهر الجمعة- مكالمة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين.

وسعى الرئيس الأميركي عبر الاتصال بنظيره الصيني إلى منع بكين من توصيل شريان حياة جديد للحرب الروسية بأوكرانيا، حيث وصف بايدن لنظيره الصيني شي جين بينغ العواقب والتداعيات التي ستترتب على تقديم بكين دعماً مادياً لموسكو في هجماتها الوحشية ضد المدن الأوكرانية – وفقاً لما ذكره بيان للبيت الأبيض عقب المكالمة التي استمرت على مدار ساعتين.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن بايدن أكد دعمه لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة، مبيناً أن الجانبين اتفقا أيضاً على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، فيما قال مصدر في البيت الأبيض إن “المكالمة الهاتفية بين بايدن وشي لم تكن لتقديم أي مطالب للصين بشأن الأزمة الأوكرانية”.

وبيّن المصدر أن “بايدن بحث مع شي قلق واشنطن من احتمال استخدام روسيا لأسلحة كيماوية في أوكرانيا”، مشيراً إلى أن “الرئيس الصيني لم يكشف خططه بشأن التعامل مع روسيا”.

وعلى النقيض من بيان البيت الأبيض قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس جو بايدن أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الجمعة، أن الصين ستواجه عواقب ليس فقط من جانب الولايات المتحدة، وإنما أيضاً من العالم كله، إذا قدّمت دعماً مادياً لروسيا في حربها مع أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الذي كان يُطلع الصحفيين على اتصال بايدن مع شي، أن الحديث بين الزعيمين “كان مباشراً، وكان وموضوعياً، وكان تفصيلياً”.

بالمقابل نقل التلفزيون الرسمي الصيني عن “شي جينبينغ” قوله خلال المكالمة، إن النزاعات العسكرية ليست “من مصلحة أحد”، وإن “الأزمة الأوكرانية ليست أمراً كنا نود رؤيته”.

وأضاف الرئيس الصيني أن الأمر يعود للبلدين بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، وأكبر اقتصادين في العالم، ألا يقودا العلاقات الصينية الأميركية على المسار الصحيح فحسب، بل كذلك تحمّل المسؤوليات الدولية الواجبة على البلدين والعمل نحو إرساء السلام والطمأنينة في العالم، كما اعتبر شي أن “العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية”.

وقالت وسائل إعلام صينية رسمية، إن المكالمة جرت بطلب من بايدن ونقلت عن “شي” قوله إن الصراعات على غرار الأحداث في أوكرانيا لا تصب في مصلحة أحد، وإنه يتعين على حلف الأطلسي إجراء محادثات مع روسيا لحل أسباب الصراع.

وأجرى بايدن الاتصال من “غرفة الأزمات” الخاضعة لتدابير أمنية مشددة، والتي تقود منها الولايات المتحدة عملياتها الأكثر خطورة ومفاوضاتها الأكثر صعوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين هي القوة الكبرى الوحيدة التي لم تندد بحرب روسيا على أوكرانيا حتى الآن، وتشعر واشنطن إزاء هذا الموقف بالقلق من أن بكين ربما تدرس مساعدة موسكو مالياً أو بالعتاد العسكري في أوكرانيا، وهو الاتهام الذي تنفيه روسيا والصين.

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