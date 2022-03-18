الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية تُشارك في الاجتماع الاستراتيجي السنوي لمفوضية اللاجئين في تونس

تونس 18 مارس 2022 (وال)- أنهت إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية مشاركتها في الاجتماع الاستراتيجى السنوى مع الشركاء بالجارة تونس.

المشاركة جاءت في إطار العمل معًا مع شركاء الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وبدعوة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئي، وذلك خلال يومي 15 – 16 مارس، بحضور لا من رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سعد موسى العبار، ونائب رئيس الهيئة خالد المرغني، وذلك للإطلاع على خطة عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها خلال الفترة من 2023 وحتى 2025، وما تتضمنه من برامج لتقديم الخدمات للنازحين والمهجرين والهجرة غير الشرعية.

كما تم خلال اللقاء السنوي؛ استعراض أهم التحديات والعراقيل التي تُواجه العمل، وسُبل تغلب عليها وحلحلتها عبر التعاون المشترك.

وتم خلال اللقاء السنوي؛ تقديم الشكر للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، باعتبارها أكبر شركاءها في ليبيا، والشكر كذلك للفروع وفرق العمليات بمختلف المناطق والمدن، باعتبار إن الهيئة الليبية هي شريك رئيسي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بليبيا. (وال) هــ ع/ ر ت

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