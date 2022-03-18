البنك المركزي الروسي : الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة إعادة الهيكلة على نطاق واسع .

موسكو 18مارس 2022 ( وال )- قال البنك المركزي الروسي ، اليوم الجمعة ، إن الاقتصاد الروسي يدخل مرحلة من إعادة الهيكلة على نطاق واسع، وقد نشهد فترات من التضخم المؤقت.

وواضاف البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس الادارة بشأن سعر الفائدة الرئيسي “السياسة النقدية للبنك المركزي الروسي ستخلق ظروفا للتكيف التدريجي للاقتصاد ، ومنع الزيادات غير المنضبطة في الأسعار .

من المتوقع أن يحافظ بنك روسيا ، اليوم الجمعة على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي قدره 20 في المئة سنويا.

وقدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حزمة جديدة والرابعة على التوالي من العقوبات الشخصية والاقتصادية ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

….( وال )…