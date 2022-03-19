اختتام فعاليات دورة الإدارة الرياضية بمشاركة ( 22 ) متدربًا .

طرابلس 18 مارس 2022 ( وال )- اختتمت فعاليات دورة الإدارة الرياضية التي اقيمت بمقر الأكاديمية الأولمبية بطرابلس ، التي انطلقت يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري .

وشارك في الدورة التي تواصلت على مدى ثلاثة ايام كل من الأستاذ ” حسن المهدي بن مولاهم ” والدكتور ” المعز لدين الله شفتر ” بمشاركة 22 متدربًا .

واستهدفت الدورة أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد العام ورؤساء والأمناء العامون بالإتحادات الفرعية بالمناطق وكذلك رؤساء وأعضاء اللجان العاملة بالاتحاد العام.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث مشاركة المحاضر الأستاذ حسن بن مولاهم وكانت بعنوانين ، كتابة التقارير ، وتنظيم وإدارة البطولات.

وفي ختام هذه الدورة؛ قام رئيس الاتحاد العام رفقة المحاضرين بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين ، وكذلك تم تكريم المحاضرين الذين قدموا المحاضرات والدروس التعليمية .

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