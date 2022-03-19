قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي تسفر مواجهات قوية .

نيون 18 مارس 2022 ( وال )- أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم عن مواجهة بين برشلونة الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني وأخرى قوية بين لايبزيغ الألماني وأتالانتا الإيطالي، والتي أقيمت اليوم الجمعة بمقر يويفا في مدينة نيون السويسرية.

كما أسفرت القرعة عن مواجهتين بين وست هام يونايتد الإنجليزي ضد أوليمبك ليون الفرنسي، وسبورتنج براغا البرتغالي أمام رينجر الاسكتلندي.

وسيواجه الفائز من مواجهة سبورتنج براغا ورينجرز الفائز من مواجهة لايبزيج وأتالانتا، بينما سيلعب الفائز من مباراة وست هام وليون أمام الفائز من مواجهة فرانكفورت وبرشلونة، بالبطولة التي سيقام نهائيها على ملعب سانشيز بيثخوان في إشبيلية يوم 18 مايو المقبل.

…( وال )…