السفير التشيكي يعرب عن دعمه لمبادرة وليامز.

تونس 18 مارس 2022م (وال) ـ التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا “ستيفاني وليامز” في تونس اليوم الجمعة، سفير الجمهورية التشيكية لدى ليبيا “يان فيتشتال”.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: إن السفير فيتشتال أعرب عن دعمه للمحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لبناء توافق على قاعدة دستورية للسماح بإجراء الانتخابات.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية ضمان أن تكون جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا منسقة وبناءة، بحسب التغريدة.