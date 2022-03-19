“بيونغ يانغ” تحمل واشنطن مسؤولية الحرب في أوكرانيا.

بيونغ يانغ 19 مارس 2022 ( وال ) – حملت كوريا الشمالية الأحد مسؤولية الحرب في أوكرانيا للولايات المتحدة لافتتا أنها “السبب العميق للأزمة الأوكرانية”، وذلك في أول رد فعل رسمي تعلنه عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت رسالة نشرت عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية وقعها ري جي سونغ الباحث في جمعية دراسات السياسة الدولية أن واشنطن سياسة “تفوق عسكري مزدرية طلب روسيا المشروع بشأن أمنها”.

واضافت أن “السبب العميق للأزمة الأوكرانية أيضًا يكمن في استبداد وتعسف الولايات المتحدة”.

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