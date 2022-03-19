تواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته صدت عدة محاولات وهجمات شنتها الوحدات الروسية على مختلف الجبهات، خاصةً على مشارف العاصمة كييف، فيما وصف رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الوضع في المنطقة بأنه صعب لكنه تحت السيطرة.

من جانبها، أكدت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار أن قوات بلادها منعت القوات الروسية من تحقيق أي تقدم جديد، مشيرة إلى مشكلات تعاني منها تلك القوات تتعلق بإمدادات الغذاء والوقود والاتصالات.

وفي جبهة أخرى، أعلن رئيس بلدية لفيف أن “صواريخ” روسية من طراز كروز أطلقت من جهة البحر الأسود ضربت حي المطار في المدينة، مستهدفة مصنعا لصيانة الطائرات ما أدى لتدميره بالكامل، مضيفًا أن العمل بالمصنع كان متوقفًا والهجوم لم يتسبب في إصابات بشرية، فيما لم يصب أي من الصواريخ المطار بصورة مباشرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إحاطة له، أن الطيران الروسي دمر خلال يوم أمس أربعة وخمسين هدفًا عسكريًا أوكرانيًا، من بينها ثلاث نقاط قيادة، وأربع راجمات صواريخ، ومخازن الذخيرة والمعدات العسكرية، كما أسقطت وسائط الدفاع الجوي طائرة مسيرة واحدة.

وفي بيان منفصل؛ أبدت وزارة الدفاع الروسية، استعدادها لضمان حياة القوميين الأوكرانيين الموجودين في ماريوبول في حال ألقوا أسلحتهم، وإخراجهم من أي معابر وبأي اتجاه تحدده كييف، وذلك حفاظا على حياة المدنيين وعلى المدينة.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه عبر الفيديو أمام عرض كبير في العاصمة موسكو بمناسبة ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية؛ ببطولة الجنود الروس المنخرطين في النزاع في أوكرانيا، قبل أن ينقطع خطابه لربع ساعة، بررها الكرملين بوجود عطل تقني.

وجدد بوتين تأكيداته بأن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ إنما يتلخص هدفها في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، بحسب تعبيره.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن بلاده لم يعد لديها أي أوهام متعلقة بالاعتماد على الغرب، وأنها لن تقبل أبدا رؤية عالم تهيمن عليه الولايات المتحدة، التي تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب، في ظل عجز أوروبي واضح.

وذكر أن بلاده ستصمد أمام العقوبات غير المسبوقة التي فرضت عليها، لافتًا، في الوقت ذاته، إلى أن أي شحنات أسلحة تصل إلى أوكرانيا من الخارج ستشكل هدفًا عسكريًا مشروعًا لروسيا.

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