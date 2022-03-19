روسيا تعلن قصفها لأوكرانيا بصواريخ أسرع من الصوت.

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موسكو 19 مارس 2022 م ( وال ) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد أنها دمّرت مستودعاً كبيراً تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك بأوكرانيا، مشيرةً إلى أنها استخدمت في الضربة صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلت عن بيان لوزارة الدفاع يقول إن القوات الروسية “دمّرت أيضاً مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي ساحلي”.

أشار بيان الوزارة إلى أن القوات الروسية استخدمت صواريخ “كينجال” في قصفها مستودع الأسلحة، وأضافت أن مركز الاستخبارات الأوكراني قُصف بصاروخ “باستيون”، وفقاً لما أورده موقع “روسيا اليوم”.

يُشار إلى أنه حتى الساعة الـ8:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، لم تعلّق أوكرانيا على ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية، كما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من تصريحات موسكو.

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