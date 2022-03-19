حذر أوكراني وتفاؤل روسي حول قرب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين

شدد المستشار الرئاسي والمفاوض الأوكراني في المحادثات مع روسيا ميخايلو بودولياك، على أن موقف بلاده لم يتغير، وأنها تريد أن تؤدي مفاوضات السلام إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية، وضمانات أمنية بصيغ محددة، بينما يكرر الوفد الروسي مطالبه ذاتها في كل مرة.

وبدا المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي أكثر تفاؤلاً، إذ أشار إلى أن موسكو وكييف قطعتا نصف الطريق إلى اتفاق على قضية نزع أسلحة أوكرانيا، وتطابق وجهات النظر حول حياد أوكرانيا وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأشار ميدينسكي إلى أن الفريقين يحاولان الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية ومناقشة الفروق الدقيقة المتعلقة بالضمانات الأمنية.

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