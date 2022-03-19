السفير الامريكي : مرتاحون لتشكيل لجنة الحوار الدستوري من قبل مجلس الاعلى للدولة.

طرابلس 19 مارس 2022 م ( وال ) – أبدى مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” اليوم السبت ارتياحه لتعيين المجلس الأعلى للدولة ممثلين له في لجنة الحوار الدستوري .

جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير عبر حسابه بموقع “تويتر” عقب لقائه رؤساء العديد من لجان المجلس الأعلى للدولة ناقش معهم الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد .

وأضاف السفير ” نوراند ” في تغريدته “ناقشنا أيضا أهمية قدرة الحكومة على دعم الانتخابات وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية ، ونشعر بالارتياح لأنّ المجلس الأعلى للدولة عيّن ممثلين في لجنة الحوار الدستوري.

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