توقف الملاحة الجوية بمطار امعيتيقة بسبب الغبار الكثيف و انعدام الرؤية

طرابلس 19 مارس 2011 (وال) – توقفت حركة الملاحة الجوية بمطار امعيتيقة، اليوم السبت، لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية نتيجة رياح قوية تسببت في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية.

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية نوهت للمسافرين بتأجيل تشغيل رحلاتها اليوم السبت من مطار امعيتيقة الدولي لسوء الأحوال الجوية .

وهبطت رحلة داخلية تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية قادمة من مدينة غات في مطار جربة في تونس.

وتضرب أغلب مناطق الشمال الليبي رياح قوية تصل سرعتها إلى ( 60 ) كيلومتر في الساعة خاصةً على المناطق الساحلية مما تسببت في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية وفق النشرة الجوية لمركز الأرصاد .

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