لافروف : روسيا كانت جاهزة للتعاون مع الغرب حتى في شكل تحالف ولسوء الحظ لم تنجح .

موسكو 19 مارس 2022 ( وال )-قال وزير الخارجية الروسي ” سيرغي لافروف ” إن بلاده كانت جاهزة للتعاون مع الغرب حتى في شكل تحالف ولسوء الحظ لم تنجح .

وأوضح ” لافروف ” خلال افتتاح نهائي المسار “الدولي” لمسابقة “قادة روسيا” منذ بداية حكم الرئيس بوتين ومنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كنا منفتحين على الغرب ، وكنا مستعدين للتعاون بأشكال مختلفة، حتى في الأشكال التي وصفها الرئيس بأنها قريبة من الحلفاء، لكن لسوء الحظ، لم ينجح ذلك”.

وأشار إلى أن هذا لم ينجح في العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، على الرغم من أن موسكو عرضت إبرام اتفاقيات قائمة على المساواة”.

وحول العملية الخاصة الروسية قال ” لافروف ” لم يكن لدينا خيار آخر وتمكنا من تعطيل مشروع الغرب المناهض لروسيا، مشيرا إلى أن مطالب روسيا في مفاوضات التسوية مع أوكرانيا ضئيلة ، وأن المفاوضات مع أوكرانيا بشأن التسوية مستمرة رغم أن الولايات المتحدة تحاول إمساك كييف من يدها.

وعبر ” لافروف ” عن أمله بأن تنتهي العملية الخاصة باتفاق شامل على الوضع المحايد لأوكرانيا مع ضمانات أمنية لها.

…( وال )…