حملة لتقديم المساعدة للاسر المحتاجة والنازحين بودان .

ودان 19 مارس 2022م ( وال ) – يطلق فوج كشافة ودان التابع لمفوضية الجفرة للكشافة والمرشدات حملته الرمضانية السنوية لجمع التبرعات لتقديم المساعدة للاسر المحتاجة والنازحين من المناطق الاخرى تحت شعار ( قفة رمضان ) وافطار صائم .

وتهدف هذه الحملة الرمضانية لتقديم سلات اسبوعية تشتمل على المواد الغذائية واللحوم والتمور والخضروات لمد يد العون للأسر الفقيرة والمعوزة خصوصا مع ارتفاع الاسعار ومحدودية الامكانيات المالية لهذه الاسر لرفع المعاناة عنها .

وتشهد هذه الحملة السنوية الرمضانية على مدى ثمان سنوات دعم كامل من اهل البر و الاحسان بمدينة ودان من رجال الاعمال والتجار والعاىلات المقتدرة التي عادت ما تقدم وجابات افطار يومية رمضانية متكاملة لعابري السبيل والمسافرين الى المناطق المجاورة شرقا وغربا وجنوبا .

….( وال الجفرة )….