بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تحذر من أثار التغير المناخي وعواقبه الشديدة على ليبيا.

طرابلس 19 مارس 2022م ( وال ) – قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اليوم السبت إن ليبيا تعد من أكثر دول العالم تضررا من كارثة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

ودعت البعثة – في تعليق لها على العاصفة الترابية التي شهدتها العاصمة طرابلس اليوم – السلطات الليبية إلى التخطيط للتخفيف من آثاره التغير المناخي الشديدة وعواقبه على البلاد.

واوضحت البعثة أن التغير المناخي سيتسبب في موجات جفاف شديدة، وندرة في المياه، وحرائق شديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات، والعواصف الكارثية، وتراجع التنوع البيولوجي، والتحديات في زراعة الغذاء، وأكثر من ذلك بكثير.

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