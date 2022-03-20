ليبيا نيوز

بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تحذر من أثار التغير المناخي وعواقبه الشديدة على ليبيا.

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 19 مارس 2022م ( وال ) – قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا اليوم السبت إن ليبيا تعد من أكثر دول العالم تضررا من كارثة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

ودعت البعثة – في تعليق لها على العاصفة الترابية التي شهدتها العاصمة طرابلس اليوم – السلطات الليبية إلى التخطيط للتخفيف من آثاره التغير المناخي الشديدة وعواقبه على البلاد.

 واوضحت البعثة أن التغير المناخي سيتسبب في موجات جفاف شديدة، وندرة في المياه، وحرائق شديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات، والعواصف الكارثية، وتراجع التنوع البيولوجي، والتحديات في زراعة الغذاء، وأكثر من ذلك بكثير.

… ( وال ) …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك