ليبيا نيوز

وزارة المالية تطالب المراقبين الماليين باحالة تقارير المصروفات الفعلية عن العام الماضي.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 19 مارس 2022 (وال) – طالبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية كافة المراقبين الماليين في الجهات العامة ومراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية في البلديات بضرورة إحالة تقارير المصروفات الفعلية عن العام الماضي للوزارة، بشكل عاجل.

وقالت الوزارة في تعميم نشرته عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إنه سيتم حجب مخصصات الباب الثاني عن الجهات التي يثبت تخلفها عن إحالة التقارير المطلوبة بصورة فورية.

وأكدت الوزارة أن هذا الاجراء يأتي استنادا الى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته واعمالا بأحكام المادة ( 25) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .

… ( وال ) …

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وكالة الأنباء الليبية

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