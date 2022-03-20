أكاديمية الدراسات العليا فرع غريان تنظم ندوة بعنوان ( الانتخابات الليبية بين الواقع والمأمول ) .

غريان 19 مارس 2022م ( وال ) – انطلقت صباح اليوم الاحد بمدرج كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان فاعليات الندوة الحوارية بعنوان ” الانتخابات الليبية بين الواقع والمأمول ” بمشاركة لفيف من أساتذة القانون وأعضاء لجنة الدستور والنخب السياسية .

وتركزت محاور الندوة التي نظمتها الاكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان بالتعاون مع كلية القانون حول مناقشة الولاية الدستورية للأجسام السياسية الليبية، والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية وآثار تعطيلها ، وضرورات وجود قواعد دستورية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية .

وطرحت خلال الندوة العديد من أوراق العمل التي تناولت جملة من المقترحات القانونية والآراء حول تفعيل دعم الرأي العام للتحرك في اتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية ، ومن ثم الانتخابات الرئاسية ، وكذلك آليات تنظيم عملية الاستفتاء على الدستور او العودة الى دستور الاستقلال ، مما يؤمن الأساس لإصلاح العملية السياسية بانتخاب سلطات تشريعية وتنفيذية جديدة .

كما تناولت الحوارات وسائل الضغط على المجلس الرئاسي لإصدار مراسيم تجميد عمل مجلسي النواب والدولة وتأسيس جسم سياسي يستمد شرعيته من الشعب لمدة ستة اشهر، والدعوة للمصالحة الوطنية شرق وغرب وجنوب ، او الدفع بمبادرة المستشارة الأممية ” ستيفاني وليامز ” بتشكيل لجنة ( 6 + 6 ) لإصدار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات انطلاقا من الواقع الحالي ، بالإضافة إلى تفعيل المحكمة الدستورية العليا لتقوم بمراقبة التشريعات الحالية ،و توحيد الجهود من اجل إجراء انتخابات تنهي كافة الاجسام الموجودة حاليا والتي انتهت شرعيتها ومشروعيتها .

( وال- غريان )