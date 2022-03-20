رئيس جهاز الامن الداخلي ووزير الاقتصاد يبحثان آليات مراقبة الأسعار وضبط المضاربين بالسوق.

طرابلس 19 مارس 2022م ( وال ) – بحث وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” مع رئيس جهاز الامن الداخلي ” لطفي الحراري ” اليوم السبت آليات ضبط السوق المحلي ومراقبة الاسعار.

وتم خلال اللقاء استعراض آلية متابعة ومراقبة أسعار الاسترشادية للسلع وانسيابها بالسوق المحلي المعتمدة بوزارة الاقتصاد بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي.

كما تم التأكيل على تنفيذ هذه الاليات بمشاركة جهاز الامن الداخلي في ضبط المخالفين والمضاربين بالسوق المحلي بهدف السيطرة على اسعار السلع وتوفرها بالأسواق التجارية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات التي تمس المواطن، والتأكيد على اهمية التنسيق بين الوزارة وجهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي في متابعة الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين مستوى الخدمات.

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