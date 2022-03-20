روسيا تفاجئ أوكرانيا بصاروخ كينجال البالستي

أعلنت روسيا عن استخدامها صاروخ “كينجال” البالستي لأول مرة في أوكرانيا، وأكد سلاح الجو الروسي تدمير ترسانة صواريخ في منطقة إيفانو-فرانكيفسك الأوكرانية في 19 مارس الجاري باستخدام الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي تعجز أنظمة الدفاع الجوي عن رصده أو إيقافه.

وبحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، فإنّ هذه المرة الأولى الذي تستخدم فيها روسيا هذا الصاروخ في القتال، إذ لم يستخدم إلّا في عدّة مناورات منذ اعتماده في العام 2018 بعد نجاحه في الاختبارات.

وتطلق روسيا صاروخها البالستي القوي من مقاتلات “إم أي إف-31″، التي تستطيع ضرب الأهداف من مسافة 2000 كيلو متر.

وقالت موسكو إنّ سرعة صاروخ “كينجال” تفوق سرعة الصوت بآلاف المرات، وتصل سرعته إلى أكثر من آلاف الكيلو مترات، وأكدت قدرتها على التحكم به بشكلٍ كبير.

يُذكر أنّ عمدة كييف طالب الدول الغربية بعد هذا الهجوم بتزويده بأسلحة مناسبة، لإغلاق المجال الجوي في أوكرانيا.

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