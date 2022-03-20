وليامز تطلع مجموعة من المرشحين للرئاسة على مبادرتها للاتفاق على قاعدة دستورية لعقد الانتخابات،

طرابلس 20 مارس 2022م ( وال ) – أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية، على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لعقد الانتخابات،

ووصفت” ليامز” في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»النقاش الذي تبادلته مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حول المبادرة بالنقاش المميز .

واضافت أن المشاركين شددوا خلال اللقاء على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح ، داعين إلى مزيد التفاعل مع الفئات المعنية، بما في ذلك المرشحون، مشيرة إلى أنهم «طرحوا مبادرة آخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين” .

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