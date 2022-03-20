ليبيا نيوز

مُراقب التربية والتعليم طبرق يتابع مع مُديري المُؤسسات التعليمية الخُطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طبرق 20 مارس 2022 (وال) – تابع مُراقب التربية والتعليم طبرق “فتحي بونجوى” مع مُديري المُؤسسات التعليمية بالمُراقبة ، الخُطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد الخميس الدراسة خِلال شهر رمضان المُبارك، وبعض الأمور المُتعلّقة بأداء المُعلّمين بالمدارس داخل البلدية.

وثمن وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف” في مُداخله له خِلال الاجتماع، الجُهود التي تبذلها المُراقبة في ظِل هذه الظروف الصّعبة، مُشدّداً على الاجراءات التي اتخذت من أجل العمل بخُطة دراسية موحّدة في كافة ربوع ليبيا .

وأعرب المقريف عن اِستعداده لاستقبال أي مُلاحظات بشأن الخُطة الدراسية، مُتعهّداً بتَجنَّب الإخفاقات التي تمّ رصدها خِلال الفصل الدراسي الماضي.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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