ليبيا نيوز

روسيا: إغلاق مجالنا الجوي يكلّف الشركات الأجنبية 34 مليون يورو أسبوعياً

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وزارة النقل الروسية، أن إغلاق المجال الجوي الروسي يُكلّف شركات الطيران الأوروبية والأميركية أكثر من 34 مليون يورو أسبوعياً.

الوزارة أضافت أن إغلاق المجال الجوي أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر والشحن، وهو ما أثر بشكل مباشر على الركاب وشركات الشحن.

وأغلقت عديد الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة وكندا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، فيما ردت روسيا بإجراءات مماثلة، ما دفع شركات الطيران الأجنبية للسير بطرق طويلة ومكلفة، غير أن موسكو خسرت أيضاً الإيرادات التي كانت تحصلها عن حقوق التحليق في أجوائها.

 

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قناة 218 الليبية

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