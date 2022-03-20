إيطاليا تهدد روسيا لوقف حربها بأوكرانيا.

روما 20 مارس 2022 ( وال ) – هددت إيطاليا، اليوم الأحد، بمواصلة أقصى ضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا، بعد تهديدات من موسكو جراء العقوبات.

وعبرت إيطاليا عن استنكارها بالتهديدات الروسية الموجهة لها على لسان مسؤول دبلوماسي روسي كبير أثناء انتقاده العقوبات الأوروبية ضد بلده.

وكان مدير قسم أوروبا بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بارامونوف، اتهم إيطاليا في مقابلة مع الوكالة الروسية الحكومية “ريا نوفوستي”، بأنها خضعت لـ”الهستيريا المعادية لروسيا” ونسيت “في ثانية” قرونا من العلاقات والاتفاقيات الثنائية.

وأضاف أنه يأمل “ألا تصدر في إيطاليا” وعودا بشن “حرب اقتصادية ومالية شاملة” ضد روسيا على غرار ما صدر عن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يتراجع لاحقا عن تصريحاته.

وأشار المسؤول الروسي أيضا إلى أن موسكو قدمت مساعدة “كبيرة” لإيطاليا في بداية تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، جاءت وفقا له بناء على طلب من وزير الدفاع لورينزو غويريني.