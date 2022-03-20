كوريا الجنوبية تحذر من قاذفة صواريخ متعددة أطلقتها جارتها الشمالية

ازدادت حدّة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، بعدما واصلت كوريا الشمالية استفزاز جارتها الجنوبية من خلال إطلاق قاذفة صواريخ متعددة متوسطة المدى.

وقالت القيادة المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، إنّ الجيش كان متأهباً أثناء مراقبته عملية إطلاق قاذفة الصواريخ التي جرت صباح 20 مارس.

وأشارت إلى أنّ جيش بيونغيانغ أطلق في تمام الساعة 7:20 صباحاً 4 زخات، من موقع غير محدد في إقليم بيونجان الجنوبي.

وبحسب روتيز فإنّ مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعاً عاجلاً على مستوى نواب الوزراء، بسبب الاستفزاز الكوري الشمالي.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت عن سعيها للحصول على نظام لاعتراض المدفعية بتكلفة 2.6 مليار دولار أمريكي، لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية وأسلحتها.

يُذكر أنّ كوريا الشمالية عرضت في السنوات الماضية، أنواعاً جديدة من نظم قاذفات الصواريخ المتعددة.

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