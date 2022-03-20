هيئة تشجيع الاستثمار تتابع العمل بمشروع صالة الركاب بمطار بنينا الدولي.

بنغازي 20 مارس 2022 م ( وال ) تتابع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة سير العمل بمشروع صالة مطار بنينا الدولي ”

حيث قام مدير فرع الهيئة بمدينة بنغازي / عبدالناصر نجم / بزيارة لمشروع انشاء صالة الركاب بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي تفقد خلالها رفقة رؤساء اقسام الخصخصة والترويج بالهيئة سير تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعتمدة من الهيئة.

واجتمع وفد الهيئة مع مدير عام مصرف التجارة والتنمية القائم على انشاء المشروع ومدير المشروع بالشركة المنفذة ( مجموعة اكس بورت ) X port Group ،

وتخلل الاجتماع عرض مرئي لمشروع انشاء صالة الركاب بمطار بنينا بسعة ، (اثنان مليون وخمسمائة ألف مسافر ) 2500000 , سنوياً وفق المواصفات والمعايير الدولية ، والخدمات والمرافق بالمشروع الذي يضم سوق حرة ومكاتب لرجال الاعمال وشركات الطيران .

ومن المنتظر افتتاح صالة الركاب خلال شهر ابريل القادم ،