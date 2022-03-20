ليبيا نيوز

اختتام الدورات التدريبية لـ 75 متدرب في عدة مجالات لدعم الشباب ببلدية ابوسليم .

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 20 مارس 2022 (وال) – اختتمت ببلدية ابوسليم الدورات التدريبية لعدد 75 متدرب ومتدربه في مجالات صيانة وتصليح الهواتف النقالة وكهرباء المنازل والحلاقة والطبخ وصناعة الحلويات والعصائر وغيرها من الصناعات الأخرى .

وجرى خلال حفل الاختتام توزيع شهائد التخرج على المتدربين بحضور عميد بلدية أبوسليم ومدير أكاديمية المنارة طرابلس وعدد من المختصين والمهتمين بهذه المجالات .

 وتأتي هذه الدورات وفقا لاتفاقية التدريب الموقعة بين بلدية أبوسليم واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع أكاديمية المنارة طرابلس من أجل دعم الشباب وتحفيزهم لدخول سوق العمل  .

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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