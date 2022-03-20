وزارة العدل تشارك في اجتماع الدورة الإقليمية العربية

القاهرة 20 مارس 2022 ( وال ) _ شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماع الدورة الإقليمية العربية، في مجال القانون الدولي الإنساني، المنعقدة بجمهورية مصر العربية خلال 13 -20 مارس الجاري، برعاية جامعة الدول العربية .

مثل وفد الوزارة في هذا الاجتماع أمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ” الدكتور المختار عمر اشنان “، و مستشار وزيرة العدل .

وذكرت مصادر الوزارة، أن في هذه الدورة حضور مُكثف لمسؤولين وخبراء بوزارتي العدل والخارجية بالدول العربية، وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وتتضمن الدورة التعريف بأهمية القانون الدولي الإنساني وإستعراض جهود اللجان الوطنية العربية النظيرة ، وآفاق تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والإقليمي وأهمية دعم أوجه التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية وتبادل الخبرات والأبحاث .

واستعرض أمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة ليبيا ، أمام الحضور ، الدور التأسيسي الذي انتهجته اللجنة الوطنية الليبية في وزارة العدل برعاية ودعم السيدة وزيرة العدل ” حليمة عبدالرحمن ” ، رئيس اللجنة الوطنية ، وذلك من خلال عقد الندوات واللقاءات المحلية والمساهمة في تقديم الدراسات والأبحاث المتخصصة ، ومنها دعم مسارات المواءمة بين التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية في القانون الدولي الإنساني، ومسألة سد الثغرات بالنسبة للاتفاقيات التي صادقت عليها ليبيا .

كما استعرض الدكتور “المختار عمر اشنان ” توسيع دائرة المعرفة بالمفاهيم القيمية للقانون الدولي الإنساني, والحاجة إلى تطبيقه واحترامه من قبل الجميع، حيث تكللت تلك الجهود في إعداد كتاب دليلك إلى القانون الدولي الإنساني .

وأهدى ” اشنان” نسخة من المجلة الليبية للقانون الدولي الإنساني للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، في إشارة رمزية لقيمة المجلة، بوصفها أول مجلة عربية متخصصة في حقل القانون الدولي الإنساني تشرف عليها وزارة العدل الليبية .

وأشاد المشاركون في الدورة بهذا المنجز ، وتم تقديم دعوة للخبراء العرب من المتخصصين، للمشاركة في إثراء المجلة الليبية في عددها الثالث والأعداد التي تليه مستقبلا. (وال _ القاهرة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال