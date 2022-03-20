أجواء غائمة مع تحسن في الرؤية الأفقية هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي " والأمطار جيدة يوم الغد ويوم الثلاثاء على مناطق الشمال الشرقي وخاصة الجبل الأخضر .

طرابلس 20 مارس 2022 م ( وال ) أصدر المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة “إدارة التنبؤات الجوية ” نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأحد الموافق 20/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

وجاء فيها ” ( تقلبات جوية على أغلب مناطق الشمال مع أجواء غائمة و فرصة لسقوط أمطار متفرقة مع تحسن الرؤية الأفقية هذا اليوم علي مناطق الشمال الغربي ، بينما يبقي تأثير الرياح النشطة وتكون قوية أحياناً على بعض المناطق قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س خاصةً على المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة علي بعض المناطق الشرقية.

وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق حيت تتراوح هذا اليوم على مناطق الشمال ما بين ( 12- 18 ) مْ ، وعلى أغلب مناطق الجنوب ما بين ( 23 – 29 ) مْ ، ولا تتجاوز ( 07 ) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

= من المتوقع ان تكون الأمطار جيدة يوم الغد ويوم الثلاثاء على مناطق الشمال الشرقي وخاصة مناطق الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية و سقوط حبات البرد ( التبروري ) مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.