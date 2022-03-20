نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الأحد.

طرابلس 20 مارس 2022 م ( وال ) نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأحد (2022/03/20)م اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد والصادرة عن مركز الارصاد الجوية.

التحذير: ريح شرقي الى براني نشط على طول الساحل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين إلى (3.00-4.50) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل.

• الريح شرقي الى براني ســـرعته تتراوح مـــا بين (15 – 30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (2.50 – 4.50) متر.

• البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة ضعيفة الى متوسطة بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح والأتربة العالقة بالجو.

============================================

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل وجيدة على ساحل الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• ريح شرقي إلى براني ويكون بحري غدا على الساحل الممتد من درنة الى طبرق سـرعته تتراوح ما بين (05 – 25) عقدة تصل الى (30) عقدة اليوم على الساحل الممتد من الخليج الى شحات.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 3.50) متر.

• البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب ويكون خفيف الموج غدا على ساحل راس لأنوف.

• حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة ضعيفة بسبب اضطراب البحر وسرعة الرياح.