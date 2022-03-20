ليبيا نيوز

وزير التربية والتعليم (موسى المقريف) : انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمختلف المؤسسات التعليمية.

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 20 مارس 2022 (وال) – ينطلق اليوم الاحد الموافق 20 مارس بمختلف المؤسسات التعليمية ، الفصل الدراسي الثاني بواقع خمسة أيام أسبوعيًّا، وفق ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، “موسى المقريف”.

وأكد المقريف، خلال مداخلته في اجتماع مراقبة التربية والتعليم ببلدية طبرق الخميس ، استعداد الوزارة لتلقي أي ملاحظات بشأن الخطة الدراسية، لتجنب الإخفاقات التي تم رصدها خلال الفصل الدراسي الماضي،

وحيا وزير التربية والتعليم ، المعلمين ومراقبي التعليم ومديري المدارس الذين نفذوا مهامهم ، مشيدا بدور القطاع الخاص الذي اعتبره جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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