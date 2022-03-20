اختتام بطولة اتحاد الشرطة النسائية للرماية بالمسدس والبندقية الهوائية.

طرابلس 20 مارس 2022 م ( وال ) اختتمت منافسات بطولة اتحاد الشرطة النسائية للرماية بالمسدس والبندقية الهوائية التي نظمها مكتب رياضة المرأة بنادي إتحاد الشرطة الرياضي ضمن خطة مجلس الإدارة بإعادة نشاط مختلف الالعاب الرياضية.

وحضر منافسات البطولة الأمين العام للنادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام بالنادي وأسرة رياضة الرماية ورئيس وأعضاء مكتب رياضة المرأة وعدد من منتسبي النادي .

وشهدت البطولة منافسة مثيرة وقوية بين الراميات المتنافسات .

حيث اسفرت نتائج منافسات المسدس الهوائي على حصول الرامية ” ابتسام عطية السائح على الترتيب الأول والرامية نفيسة بركة على الترتيب الثاني ” وجاءت ثالثا فاطمة محمد يونس وفي الترتيب الرابع حفصة محمد. وخامسا ثريا عبد السلام وسادسا ليلى عطية السائح .

وفي منافسات البندقية الهوائية تحصلت على الترتيب الأول الرامية ” نفيسة بركة ” و جاءت ثريا عبد السلام بن جدو ثانيا والترتيب الثالث فاطمة محمد يونس .

واقيمت احتفالية تم خلالها توزيع الكؤوس و شهادات المشاركة على الراميات المتنافسات في البطولة