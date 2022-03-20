إنزعاج أميركي من تقارير عن ترحيل أوكرانيين قسرا إلى روسيا

وصفت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، ترحيل آلاف من سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة قسرا إلى روسيا، بالــ”مزعجة وغير المعقولة، إذا كانت صحيحة”.

وأضافت توماس جرينفيلد في تصريحات أدلت بها-الأحد- لشبكة CNN أن الولايات المتحدة لم تؤكد بعد هذه المزاعم التي رددها مجلس مدينة ماريوبول -السبت-عبر قناته على تطبيق تلغرام.

وأوضحت السفيرة الأميركية أنها سمعت عن هذه العملية فقط ولا يمكنها تأكيدها “ولكن من غير المعقول أن تُجبر روسيا مواطنين أوكرانيين على الذهاب إلى روسيا وأن تضعهم في داخل ما سيكون بالأساس معسكرات معتقلين وأسرى”.

وأشارت جرينفيلد إلى أن مزاعم الأوكرانيين عن من جرى ترحيلهم إلى روسيا تذكر بالآلاف من مواطني إستونيا الذين أُرسلوا إلى معسكرات العمل في سيبيريا في الأربعينات من القرن الماضي، لافتة إلى أن الوقت الحالي مختلف مع وجود حلف شمال الأطلسي والمحاولة لبذل كل ما في الإمكان لدعم أوكرانيا ومساعدتها في هذه الحرب-حسب قولها.

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