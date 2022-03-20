عاجل/ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يوجه خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء كافة الوزارات بتقديم الخدمات وتوفير التسهيلات اللازمة والمطلوبة للمواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية
عاجل/ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يوجه خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء كافة الوزارات بتقديم الخدمات وتوفير التسهيلات اللازمة والمطلوبة للمواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية
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