رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عدداً من المترشحين لمجلس النواب .

طرابلس 20 مارس 2022م (وال) – التقى رئيس المجلس الرئاسي، ” محمد المنفي ” اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس عدداً من المترشحين لمجلس النواب، وذلك في إطار متابعة المجلس الرئاسي لملف الانتخابات.

وتناول اللقاء بحث دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة مليون ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وقدم المترشحين للانتخابات البرلمانية مبادرة لرئيس المجلس، تُعنى بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

من جانبه حث رئيس المجلس الرئاسي، المترشحين على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.

(وال)