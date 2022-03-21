شركة البريقة تبدأ في تفعيل برنامج عمل طيلة شهر رمضان لتغطية احتياجات المواطن من غاز الطهي.

طرابلس 20 مارس 2022م (وال) – شرعت إدارة عمليات طرابلس مستودع الهاني النفطي في تفعيل برنامج عمل طيلة شهر رمضان الكريم لتغطية احتياجات المواطن من غاز الطهي، والبدء بنظام عمل الورديات اعتبار من مساء أمس السبت الموافق 19 مارس الجاري.

وأوضحت شركة البريقة في منشور لها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل ” فيسبوك ” أنه وفق برنامج العمل الجديد فقد تم فتح وردية ليلية لزيادة الطاقة الإنتاجية وليصل الإنتاج اليومي الي جانب الإضافات الي ما يقارب الـ (8000) أسطوانة غاز طهي يومياً، ومما سيسهم أيضا في توفير رصيد احتياطي من خلال إضافة ورديات العمل الليلية.

وتقدمت الشركة بالشكر للعاملين بمستودع الهاني وكافة المستودعات والمرافق، على مجهوداتهم المبذولة.

(وال)