مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يأذن بتنفيذ مشروعات طرق في الزاوية بطول 17 كيلومترا

طرابلس 20 مارس 2022 (وال) – منح مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في التعاقد المباشر لتنفيذ مشروعات طرق في نطاق بلدية الزاوية بإجمالي 17 كيلومترا.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الرابع للعام 2022 الذي عقده مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، وخصصه لمناقشة جملة من المواضيع والملفات الخدمية، واتخذ خلاله جملة من الإجراءات والقرارات والتدابير.

وأذن مجلس الوزراء لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الجهاز الوطني للأشغال العامة الزاوية، لصيانة الطريق الرابط بين الطريق الساحلي من (الإشارة الضوئية العكرة) وطريق الزهراء بطول 3.5 كيلومتر، وتنفيذ امتداد طريق الحسين بن علي (ترفاس) وحتى طريق الجلدة (زعفرانة) بطول 3.5 كيلومتر.

كما كلف مجلس الوزراء الجهاز بالتعاقد على مشروع استكمال تنفيذ الطريق الرابط بين طريق بئر غنم وطريق بئر ترفاس (البوسيفي) بطول 6 كيلومترات، ومشروع تنفيذ الطريق الرابط بين بئر الرتيمات وبئر المحاطة بطول 4 كيلومترات.